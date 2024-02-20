Через блокаду кордону поляки можуть втратити багато робочих місць – польський міністр 

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський застеріг протестувальників, що блокада кордону з Україною може призвести до значних втрат робочих місць.

Про це повідомив міністр у відкритому листі до протестувальників.

"Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського сільськогосподарського експорту в Україну, що може спричинити втрату багатьох робочих місць", - написав він.

У 2022 році Польща зафіксувала профіцит у загальному обсязі торгівлі з Україною у розмірі близько 3,5 мільярда євро. Вартість польського агропродовольчого експорту в Україну у 2023 році становила 1,033 мільярда євро, тоді як сума імпорту з України - 1,69 мільярда євро, написав міністр.

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Нагадаємо:

У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

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Повідомлялось, що у разі, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 мільярда гривень.

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

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Економічна правда