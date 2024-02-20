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Підписали понад 50 документів: Шмигаль підвів підсумки конференції в Японії

Вівторок, 20 лютого 2024, 10:02 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Денис Шмигаль

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо було підписано 56 документів, зокрема, про виділення кредиту для підтримки українського бізнесу. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови нашої країни. Ми побачили величезну зацікавленість з боку японського бізнесу в розгортанні нових проєктів", – наголосив прем’єр. 

Також Шмигаль розповів про підсумки візиту до Японії, зокрема: 

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  • досягнуто домовленостей про надання Україні гранту для реалізації Програми екстреного відновлення від JICA. Кошти підуть на відбудову енергетики, в транспортну галузь, для гуманітарного розмінування.
  • Мінагро уклало низку документів із японськими компаніями, що виробляють сільськогосподарську техніку.
  • Японське агентство відродження міст допоможе у відбудові зруйнованих ворогом населених пунктів.
  • Японське агентство водного господарства сприятиме відновленню зруйнованих Росією дамб.
  • Компанія ІНІ CORPORATION допоможе побудувати стратегічно важливий міст через Дунай та міст через Дністровський лиман.
  • З JETRO підписаний Меморандум про взаєморозуміння для сприяння українським виробникам у виході на японський ринок.
  • JETRO та ЄБРР також розвиватимуть співпрацю для налагодження взаємодії між українськими малими та середніми підприємствами та японськими компаніями.
  • Японське державне експортно-кредитне агентство NEXI відкриє кредитні лінії для інвестицій та експорту в Україну. Зокрема, Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвестицій в Україні.
  • JBIC надасть 150 млн доларів кредиту для підтримки проєктів відновлення з боку українського бізнесу через Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Український прем’єр подякував японському Уряду, бізнесу та всім, хто був долучений до діалогу. 

Нагадаємо: 

Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця.

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19 лютого Японія виділила 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

У перші місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України. Загалом у першому кварталі очікується, що допомога сягне близько 2,2 млрд доларів.

Японія війна
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Економічна правда
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