В Україні з’явилося понад 40 нових професій 

На ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі – протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції", – повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

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Адміністратор веб-ресурсів;

Аналітик мобільних додатків;

Інженер зі штучного інтелекту;

Розробник штучного інтелекту;

Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);

Розробник хмарної архітектури;

Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

Протезист-ортезист;

Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна");

Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

Інструктор з просторового орієнтування та мобільності;

Фахівець з розмінування;

Аудитор за видами діяльності;

Фінансовий аналітик;

Оператор установок дробометного очищення;

Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Нині у класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт, що містяться у класифікаторі, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації, за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.

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Нагадаємо:

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки.