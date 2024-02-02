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В Україні з’явилося понад 40 нових професій 

П'ятниця, 2 лютого 2024, 14:38 - Анастасія Дячкіна

На ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі – протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції", – повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

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  • Адміністратор веб-ресурсів;
  • Аналітик мобільних додатків;
  • Інженер зі штучного інтелекту;
  • Розробник штучного інтелекту;
  • Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);
  • Розробник хмарної архітектури;
  • Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: 

  • Протезист-ортезист;
  • Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна");
  • Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
  • Інструктор з просторового орієнтування та мобільності;
  • Фахівець з розмінування;
  • Аудитор за видами діяльності;
  • Фінансовий аналітик;
  • Оператор установок дробометного очищення;
  • Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Нині у класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт, що містяться у класифікаторі, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації, за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.

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Нагадаємо: 

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки. 

ринок праці робота Мінекономіки
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