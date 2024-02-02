Штучний інтелект Bard від Google почав генерувати зображення
Компанія Google оголосила про нові розробки для штучного інтелекту Bard. Зокрема більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro тепер доступна для всіх підтримуваних мов і територій, зокрема в Україні та українською.
Про це йдеться у блозі Google Україна.
Модель Gemini Pro працює у 230 країнах/територіях, де доступна можливість використовувати Bard, і понад 40 мовами. Повний список можна подивитися тут.
Крім цього користувачі Bard відтепер зможуть безкоштовно створювати зображення англійською мовою в більшості країн світу.
"Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис - як-от "create an image of a dog riding a surfboard" ("створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу") – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя", – розповіли у Google.
Ще один приклад згенерованого Bard зображення – морська свинка, яка вирушила в похід на Марс:
У компанії додали, що, відповідно до їхніх принципів штучного інтелекту, створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.
Скористатися ШІ Bard можна за посиланням.
Нагадаємо:
Із 13 липня 2023 року в Україні став доступним чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту.
У вересні материнська компанія Google - Alphabet - заявила, що її модель генеративного штучного інтелекту Bard матиме можливість перевіряти факти своїх відповідей і аналізувати особисті дані користувачів Google.