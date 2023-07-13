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В Україні став доступним чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту

Четвер, 13 липня 2023, 11:28 - Олексій Павлиш

Із 13 липня в Україні доступний чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Google Bard тепер українською. Чатбот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну - Bard зробить усе сам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Bard може:

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  • слухати відповіді, а не лише читати їх;
  • зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard;
  • експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);
  • ділитися вашими розмовами з друзями.

Чатбот доступний за посиланням. 

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Економічна правда

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