В Україні став доступним чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту
Четвер, 13 липня 2023, 11:28 -
Із 13 липня в Україні доступний чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту.
Про це повідомляє Мінцифри.
"Google Bard тепер українською. Чатбот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну - Bard зробить усе сам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Bard може:
Реклама:
- слухати відповіді, а не лише читати їх;
- зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard;
- експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);
- ділитися вашими розмовами з друзями.
Чатбот доступний за посиланням.
Читайте також: Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
Економічна правда
Реклама:
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі: