За тиждень енергетики повернули світло майже 120 тисячам споживачів
Понеділок, 19 лютого 2024, 18:04 -
Енергетики ДТЕК з 12 по 19 лютого повернули світло для понад 116 тисяч родин після обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За тиждень з 12 по 19 лютого нам вдалося відновити електропостачання для 74 тисяч родин на Дніпропетровщині та 42 тисяч родин Донеччини", - йдеться у повідомленні.
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На ранок понеділка в Україні через бойові дії та з інших причин знеструмленими залишаються 365 населених пунктів.
16 лютого в Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.
Економічна правда
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