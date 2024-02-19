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За тиждень енергетики повернули світло майже 120 тисячам споживачів

Понеділок, 19 лютого 2024, 18:04 - Економічна правда

Енергетики ДТЕК з 12 по 19 лютого повернули світло для понад 116 тисяч родин після обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За  тиждень з 12 по 19 лютого нам вдалося відновити електропостачання для 74 тисяч родин на Дніпропетровщині та 42 тисяч родин Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

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На ранок понеділка в Україні через бойові дії та з інших причин знеструмленими залишаються 365 населених пунктів.

16 лютого в Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.

Економічна правда

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ДТЕК
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