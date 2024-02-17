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OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg

Субота, 17 лютого 2024, 16:15 - Економічна правда
 
Getty Images

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у 86 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Тендерна оцінка робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства. 

Thrive Capital, венчурна фірма на чолі з Джошем Кушнером, очолить угоду.

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Розпродаж акцій планувався е у 2023 році, але був відкладений після того, як у листопаді рада директорів OpenAI відсторонила від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.

З того часу компанія повернула Альтмана і знаходиться в процесі призначення нової ради директорів.

На додаток до тендерної пропозиції, OpenAI також обговорювала залучення нового фінансування, яке може оцінити компанію в ще більшу суму - понад 100 млрд дол.

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Нагадаємо:

Гендиректор OpenAI Сем Альтман працює над тим, щоб отримати схвалення уряду США на масштабне підприємство, спрямоване на стимулювання глобального виробництва ШІ-чипів.

Доходи компанії OpenAI перевищили 2 млрд дол у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.

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