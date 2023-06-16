Виробник Oreo та Milka заявив про скорочення діяльності в Росії

Американський виробник продуктів, напоїв та кондитерських виробів Mondelez повідомив про скорочення операцій в Росії.

Про це пише "Голос Америки".

Також компанія планує створити на російському ринку окремий бізнес із самодостатнім ланцюгом постачань до кінця року.

Таке рішення у Mondelez прийняли після того, як чиказький виробник зіткнувся зі значним корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи через свою присутність у Росії.

Компанія заявила, що припинила нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в російських медіа.

"В результаті цих дій... загальні обсяги скоротилися..., і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшилися", - йдеться в заяві компанії.

Mondelez виробляє товари таких брендів як Oreo, Toblerone, Milka, 7 days, "Барні" та інших.

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Нагадуємо:

Американський виробник кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Економічна правда