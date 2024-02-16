Збитки державі на 300 мільйонів: гендиректору "Київавтодору" повідомили про підозру

Генеральному директору "Київавтодор" та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомили про підозру у завданні збитків державі на суму майже 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу", – йдеться у повідомленні.

Керівник "Київавтодору", внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля, повідомляють у Нацполіції.

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В ході огляду земельної ділянки із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.

У результаті державі було завдано збитки на майже 300 мільйонів гривень.

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Економічна правда