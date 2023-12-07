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БЕБ викрило незаконний продаж електронних сигарет: вилучили продукцію на 40 мільйонів

Четвер, 7 грудня 2023, 15:18 - Анастасія Жарикова
 
беб

Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему реалізації рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі без марок акцизного податку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підакцизний товар незаконно продавала група осіб у декількох західних областях.

Детективи одночасно провели понад 20 обшуків у складських, офісних приміщеннях та мережі магазинів. В результаті було виявлено та вилучено понад 20 тис незаконно виготовлених електронних сигарет, велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для замішування рідин, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння тощо. 

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Орієнтовна сума вилученого майна становить понад 40 млн грн.

Нагадуємо:

У листопаді детективи територіального управління БЕБ на Київщині викрили схему реалізації контрафактних електронних тютюнових виробів.

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