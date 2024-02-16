"Укрнафта" встановила компресорні станції з видобутком у 75 тисяч кубів газу на добу

"Укрнафта" встановила дві дотискні компресорні станції (ДКС) на Заході та Сході України, що дозволило збільшити видобуток газу на 75 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Обидві станції орендовані. Перша установка, розташована на Сході України, додатково перекачує 15 тисяч кубометрів газу та 1,6 тонни конденсату на добу.

Друга установка, на Заході України, дала можливість досягти додаткового видобутку в розмірі 60 тисяч кубометрів газу на добу.

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Нагадаємо:

На початку місяця "Укрнафта" почала будувати першу із 30 запланованих на рік свердловин з запланованим видобутком 26,5 тонн нафти на добу.

У понеділок компанія "Укрнафта" розпочала спорудження трьох свердловин на Заході України. Запланований початковий видобуток нафти - 80 тонн на добу.

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Економічна правда