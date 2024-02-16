Росія вчергове обстріляла прифронтову ТЕС 

16 лютого Росія атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала численних атак ворога і раніше.

Про це повідомили в ДТЕК Енерго.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже приступили до ліквідації її наслідків. Постраждалих немає, додали у компанії.

Остання атака на теплоелектростанції ДТЕК Енерго була кілька днів тому – в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.

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Нагадаємо:

Відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині, критичне обладнання якої було пошкоджене унаслідок російської атаки дронами у ніч на 13 лютого, буде тривалим.