Новини 15 лютого: Україна може втратити 7 мільярдів від блокування кордону, Угорщина заблокувала нові санкції проти РФ

Про санкції. Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про "спонсорів війни". Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути РФ.

Про канабіс. Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.

Про ситуацію на ЗАЕС. Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.

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Про блокування кордону. Якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 мільярда гривень.

Ексклюзиви ЕП:

"Без жінок стало неможливо видобувати вугілля". День з життя шахти на західному Донбасі

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Мобілізація змінила вимоги до робітників у традиційно чоловічих сферах. Як саме? Щоб зрозуміти це, ЕП опустилася в шахту на Дніпропетровщині.