Neuralink Маска змінює місце реєстрації

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На фоні скандалів щодо зміни місця реєстрації компанії Tesla на штат Техас, американський мільярдер Ілон Маск вирішив перемістити місце реєстрації іншої своєї компанії Neuralink.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Маск перереєстрував Neuralink зі штату Делавер, до Невади.

Зміна місця реєстрації компанії з вживлення у людський мозок імплантів, аби полегшити взаємодію між людиною та електронними пристроями, сталось через тиждень після судового рішення щодо Маска та компанії Tesla, з якої на думку суду, йому неправомірно хотіли виплатити 56 мільярдів доларів.

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Зміна місця реєстрації компанії Tesla може зіткнутись із спротивом акціонерів, які подаватимуть в суд на компанію за таке рішення.

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Нагадаємо:

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Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів.

У січні Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантатів, вперше вживив чип у мозок людини.

У 2016 році Маск створив компанію Neuralink для розробки мозкових імплантатів. Засновник переконаний, що за цією розробкою майбутнє і вона зможе допомогти людям з хворобами Альцгеймера і Паркінсона, паралічами, а також людям з вродженими захворюваннями мозку.