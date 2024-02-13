Африка потребує до 100 мільярдів доларів на рік, щоб виконати план щодо відновлюваної енергії

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Інвестиції у відновлювану енергетику в Африці мають зрости в 5 разів для виконання запланованих цілей щодо скорочення світової температури.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни Африки, що знаходяться південніше Сахари мають зобовʼязання збільшити глобальний енергетичний потенціал до 11500 гігаватів чистої енергії до 2030 року.

Уряди країн на Конференції ООН з питань зміни клімату (COP28) домовилися потроїти світові потужності відновлюваної енергетики до 2030 року, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5°C.

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У 2023 році сума інвестицій становила 20 млрд дол.

Країни будуть вимушені до 100 млрд дол на рік до 2030 року, щоб зробити свій внесок у досягнення мети.

Дослідження політичного інституту ґрунтується на угоді COP28, пропонуючи регіональні орієнтири та розраховуючи необхідний обсяг фінансування. Згідно з дослідженням, глобальна потреба у фінансуванні становить 2 трлн дол на рік у період з 2024 по 2030 рік.

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Африка на південь від Сахари є найменш електрифікованим регіоном у світі. Більш ніж половини її населення не має доступу до електроенергії, а попит на неї має подвоїтися протягом наступного десятиліття.

Нагадаємо:

Мільярдер, співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ, ймовірно, не досягне мети Паризької угоди щодо утримання підвищення температури у рамках 2°C.

Кремль після початку повномасштабного вторгнення в Україну заробив понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом і продовжує заробляти, використовуючи для цього так звану групу Вагнер.