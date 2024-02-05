"Державний оператор тилу" оголосив перші закупівлі харчування для армії за новим механізмом

Держпідприємство "Державний оператор тилу" оголосило перші тендери в системі Prozorro на закупівлю продуктів для Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У МОУ нагадали, що постачання харчування за оголошеними тендерами розпочнеться з квітня.

"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - пояснили у відомстві.

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Так, тенери оголосили в таких секторах:

Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська

Волинська - Рівненська - Житомирська

Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька

Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська

Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська

Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська

Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська

Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська

Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська

Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська

Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська

"Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міністерство оборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Раніше правила закупівель, власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони, що створювало корупційні ризики.

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Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня.