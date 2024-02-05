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"Державний оператор тилу" оголосив перші закупівлі харчування для армії за новим механізмом

Понеділок, 5 лютого 2024, 18:14 - Анастасія Жарикова

Держпідприємство "Державний оператор тилу" оголосило перші тендери в системі Prozorro на закупівлю продуктів для Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У МОУ нагадали, що постачання харчування за оголошеними тендерами розпочнеться з квітня. 

"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - пояснили у відомстві.

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Так, тенери оголосили в таких секторах:

  • Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська
  • Волинська - Рівненська - Житомирська
  • Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька
  • Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська
  • Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська
  • Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська
  • Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська
  • Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська
  • Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська
  • Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська
  • Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська

"Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міністерство оборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Раніше правила закупівель, власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони, що створювало корупційні ризики. 

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Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня.

Міноборони тендер Prozorro продукти ЗСУ
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