"Державний оператор тилу" оголосив перші закупівлі харчування для армії за новим механізмом
Держпідприємство "Державний оператор тилу" оголосило перші тендери в системі Prozorro на закупівлю продуктів для Збройних сил.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У МОУ нагадали, що постачання харчування за оголошеними тендерами розпочнеться з квітня.
"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - пояснили у відомстві.
Так, тенери оголосили в таких секторах:
- Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська
- Волинська - Рівненська - Житомирська
- Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька
- Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська
- Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська
- Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська
- Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська
- Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська
- Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська
- Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська
- Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська
"Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міністерство оборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Раніше правила закупівель, власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони, що створювало корупційні ризики.
Нагадуємо:
Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня.