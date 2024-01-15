"Нафтогаз" опублікував дані щодо сплати податків у 2023 році

Підприємства групи "Нафтогаз" сплатили 90,2 млрд грн податків у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За минулий рік наша група компаній перерахувала: 83,4 млрд грн - до державного бюджету, 6,8 млрд грн - до місцевих бюджетів", - повідомив "Нафтогаз".

Водночас уточнюється, що, зокрема, у грудні 2023 року підприємства групи перерахували до державного бюджету 6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 0,5 млрд грн.

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"Енергетична безпека нашої країни - одне з ключових завдань групи "Нафтогаз". Проте не менш важливим є і сприяння економічному розвитку України. Ми продовжуємо залишатися одним із найбільших платників податків для держави", - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Нагадуємо:

Наразі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачає газ 12,3 млн споживачів. Укладено 1242 договори із 449 підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) і 793 ОСББ.

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Крім того, сім ТЕЦ в управлінні групи забезпечують теплом тисячі українців у Кам'янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.