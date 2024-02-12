Енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів у Павлограді

Енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 40 тисяч абонентів у Павлограді та прилеглих районах, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки ворожими дронами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Після дозволу військових уночі було підключено 24 тисячі споживачів, оперативно заживлено за резервними схемами сім шахт та об’єкти промисловості, які теж були знеструмлені внаслідок атаки. Вдень енергетики підключили близько 17 тисяч знеструмлених абонентів", - йдеться у повідомленні.

Роботи з усунення наслідків атаки все ще ведуться. На 19:00 без електропостачання залишається ще близько 12 тисяч споживачів.

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Нагадаємо:

У понеділок внаслідок ворожої атаки відключилась підстанція 330 кВ "Укренерго" в Павлограді, що на Дніпропетровщині. Знеструмились понад 53 тис побутових споживачів у самому Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт.

Економічна правда

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