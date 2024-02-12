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Ворог вночі атакував підстанцію "Укренерго" на Дніпропетровщині

Понеділок, 12 лютого 2024, 10:00 - Ігор Пилипів

В ніч на 12 лютого росіяни пошкодили дронами підстанцію "Укренерго" на Дніпропетровщині, без світла залишалися понад 53 тисячі абонентів, зокрема сім шахт, де перебувала понад 1 тисяча працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки відключилась підстанція 330 кВ  "Укренерго" в Павлограді, що на Дніпропетровщині. Там сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.

При цьому знеструмились понад 53 тис побутових споживачів у самому Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт.

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"На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників. Людей на поверхню не виводили – шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора", – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу вдалося ліквідувати, а споживачів електроенергії частково заживити. Проте через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися.

Додається, що у Павлограді та прилеглих територіях без напруги близько 30 тис абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

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Економічна правда. 

Міненергетики Укренерго електроенергія війна
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