Австрія збирається розірвати контракт на постачання газу з Росії

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер Getty Images

На фоні високих цін на імпорт. Австрія прагне розірвати багаторічний контракт між австрійською енергетичною компанією OMV та російським "Газпромом" на постачання газу до країни.

Про це повідомляє Reuters.

На фоні високих цін на імпорт та політичних наслідків від співпраці з Росією, влада Австрії розглядає питання більш рішучих дій, щодо зменшення частки російського газу в імпорті країни.

Частково державна компанія OMV збиралась виконувати контракт з Газпромом, який має діяти до 2040 року.

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При цьому, частка Росії в газовому імпорті Австрії сильно зростала у грудні 2023 року, до 98%. Про це повідомила міністерка енергетики Леонор Гевесслер.

Вона також зазначила, що російська частка в газовому ринку Австрії неприпустимо велика.

"Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу, диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно", - сказала Гевесслер.

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Гевесслер повідомила, що її Міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому балансі.

Нагадаємо:

Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.

Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) все ще не вийшов з ринку Росії, після 2 років війни та обіцянок покинути російський ринок.