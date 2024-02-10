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Після обстрілу на Донеччині вчергове знеструмило шахту: під землею було 20 людей 

Субота, 10 лютого 2024, 13:00 - Економічна правда
 
GETTY IMAGES

Через обстріли в Донецькій області було пошкоджено лінію електропередачі, що знеструмило підстанцію, яка живила шахту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають, знеструмлена підстанція мала потужність 110 кВ. Її відключення знеструмило шахту, а також побутових споживачів.

На момент відключення в шахті перебувало 20 людей, яких пізніше, за декілька годин вдалось витягнути на поверхню.

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На ранок 10 лютого у Донецькій області знеструмленими залишаються державні вуглепереробні підприємства.

Нагадаємо:

28 січня через бойові дії у Донецькій області, було знеструмлено підстанцію, яка живила шахту та побутових споживачів. 

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5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу також було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.



шахти Міненергетики Донецьк
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