Після обстрілу на Донеччині вчергове знеструмило шахту: під землею було 20 людей
Через обстріли в Донецькій області було пошкоджено лінію електропередачі, що знеструмило підстанцію, яка живила шахту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Як зазначають, знеструмлена підстанція мала потужність 110 кВ. Її відключення знеструмило шахту, а також побутових споживачів.
На момент відключення в шахті перебувало 20 людей, яких пізніше, за декілька годин вдалось витягнути на поверхню.
На ранок 10 лютого у Донецькій області знеструмленими залишаються державні вуглепереробні підприємства.
Нагадаємо:
28 січня через бойові дії у Донецькій області, було знеструмлено підстанцію, яка живила шахту та побутових споживачів.
5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу також було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.