В Україні зростає попит на електрокари: з початку року завезли майже стільки, скільки за весь 2022

getty images

У першому півріччі в Україну було ввезено 12844 електрокари, що майже дорівнює загальній кількості зареєстрованих електроавтомобілів торік та у півтора рази більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Опендатабот.

Аналітики підрахували, що якщо у 2021 році в країну завезли 8867 електромобілів, й це складало лише 1,3% від загальної кількості імпортованих машин, ще торік це було 2,5% або 13722 електроавтівки.

"Лише за півроку 2023 в країну вже потрапили 12844 електрокарів — це 7,2% від загальної кількості імпортованих машин", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

В Опендатабот наголошують, що частка електромобілів росте на тлі зменшення загальної кількості ввезених в Україну автівок. Так, в 2021 році було зареєстровано 673 859 транспортних засобів, ввезених з-за кордону, торік — 554 103, а з січня по червень включно поточного року — 178 075.

Опендатабот

Третій рік поспіль найзатребуванішим авто залишається NISSAN LEAF. Також у топ-3 за популярністю потрапили VOLKSWAGEN ID.4 та TESLA MODEL 3.

Опендатабот

Економічна правда

Реклама: