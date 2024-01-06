Уряд Аргентини продав боргів на 3,2 мільярди доларів

Getty Images

Центральний банк Аргентини випустив векселі з 10 річним терміном погашення, що дозволить залучити до країни 3,2 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Випуск векселів у пресслужбі президента Аргентини Хавʼєра Мілея повʼязують з необхідністю виплати зобовʼязань перед приватними інвесторами. Прессекретар президента Мануель Адорні зазначає, що цей крок не зашкодить позиціям аргентинського Центробанку.

Як зазначається, перед країною стоїть питання виплати боргів кредиторам, в тому числі Міжнародному валютному фонду, з яким вона намагається укласти угоду і відкрити шлях коштам в рамках відкладеного перегляду програми МВФ для південноамериканської країни на суму 44 мільярди доларів США. Уряд Аргентини планує зустрітись з представниками МВФ та спробує розблокувати близько 3 млрд дол.

Реклама:

За оцінками аналітиків, Центральний банк Аргентини має відʼємні чисті резерви, які становлять близько 8 млрд дол.

Читайте також: Економіст з бензопилою. Як новий президент Аргентини виводитиме країну з кризи?

Нагадаємо:

Реклама:

Після девальвації песо на більш ніж 50% аргентинські споживачі переживають тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.

У березні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув тридцятирічного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року, країна знаходилась на п’ятому місці за темпами інфляції у світі.