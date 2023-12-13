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OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу

Середа, 13 грудня 2023, 18:12 - Олексій Павлиш
 
фото: міноборони

Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень Olx.ua домовились про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу МОУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко.

У Міноборони додали, що це вже четверта компанія, з якою міністерство працюватиме для залучення до ЗСУ військових для служби за контрактом. Міноборони вже працює з такими компаніями як Lobby X, Work.ua, Robota.ua.

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"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", - заявила Калмикова.

"На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків, додали в Міноборони.

Нагадаємо:

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У листопаді Міноборони підписало договори на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X та платформою Work.ua. Згодом до програми приєднався сервіс robota.ua.

Економічна правда

армія Міноборони працевлаштування ЗСУ
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