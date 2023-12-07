Сервіс robota.ua допомогатиме Міноборони з пошуком кадрів для ЗСУ

Міністерство оборони та онлайн-сервіс з пошуку роботи robota.ua домовились про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу МОУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У відомстві нагадали, що це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду.

Протягом останніх тижнів кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

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"Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим.

Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги", - наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт, з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.

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"Зараз дуже важливо допомагати створювати в Силах оборони України сучасну систему рекрутингу і бути частиною цього процесу. Ми розуміємо, що Збройні Сили потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики", зазначив гендиректор robota.ua Валерій Решетняк.

Нагадуємо:

У листопаді Міноборони підписало договори на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X та платформою Work.ua.