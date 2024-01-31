Новини 31 січня: "ГарПок" знизив борги перед зеленою генерацією, бізнес критикує законопроєкти про реформу БЕБ
Про борги перед зеленою генерацією. Державна компанія "Гарантований покупець" знизила борги перед зеленою генерацією на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.
Про реформу БЕБ. Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.
Про безмитний режим для товарів з України. Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.
Про 50 мільярдів євро для України. Лідери ЄС 1 лютого запропонують щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро для подолання опору з боку Угорщини.
Про гроші від продажу "Челсі". Кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав "прокремлівському" російському олігарху Роману Абрамовичу вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Великобританії.
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Ринок нерухомості номер один у світі. Як українці будують на острові Балі
Туристична привабливість острова Балі зробила його ринок нерухомості одним з найпривабливіших у світі. Будують там навіть українські компанії.