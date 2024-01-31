"Гарантований покупець" знизив борги перед зеленою генерацією майже на 6 мільярдів

DEPOSITPHOTOS.COM

Державна компанія "Гарантований покупець" знизила борги перед зеленою генерацією на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

Про це пише Forbes із посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що до проплати борг "ГарПока" перед ВДЕ був 37,6 млрд грн.

Так, 31 січня "Гарантований покупець" провів оплату на загальну суму 5,8 млрд грн., у т. ч. за червень-вересень 2023 року - 5,5 млрд грн та за січень 2024 року - 314,1 млн грн.

Реклама:

При цьому оплату здійснили за рахунок коштів, отриманих від "Укренерго".

"Загальний рівень за червень 2023 року становив 64,7%, за липень - 81,5%, за серпень - 84,8%, за вересень - 78,3%. Всього за 2023 рік рівень розрахунків з ВДЕ - 71,2%.

Рівень оплати авансових платежів за перші дві декади січня 2024 року становив 98%", - пише видання.

Реклама:

Читайте також: Сонце світить та не гріє. Чому держава майже не платить "зелений" тариф домашнім СЕС?

Еоконмічна правда