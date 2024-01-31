АРМА шукає управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно", який належав росіянину

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Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно".

Про це йдеться на сайті агентства.

Так, для передачі в управління пропонують:

70% статутного капіталу ТОВ "Ромєрм" у розмірі 252,89 млн грн,

70% статутного капіталу ТОВ "Єрмром" (21,79 млн грн),

корпоративні права ТОВ "Єрмак Голд", які належать фізичній особі з часткою власності 70% (45,06 млн грн),

підприємство-нерезидент із часткою власності 30% (19,31 млн грн).

Також управителю передадуть комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4600 кв. м, побутові й виробничі приміщення, які розташовані в селі Чумаки Дніпропетровської області.

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В управлінні АРМА ці активи перебувають із січня 2023 року.

Заявки приймають до 9 лютого включно.

Нагадаємо:

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У січні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.

Повідомлялось, що група "Продукти Єрмоліно" зареєстрована на російське ООО "Інвест Альянс" бізнесмена Іллі Алєксандрова.

Економічна правда