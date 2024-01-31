АРМА шукає управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно", який належав росіянину
Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно".
Про це йдеться на сайті агентства.
Так, для передачі в управління пропонують:
- 70% статутного капіталу ТОВ "Ромєрм" у розмірі 252,89 млн грн,
- 70% статутного капіталу ТОВ "Єрмром" (21,79 млн грн),
- корпоративні права ТОВ "Єрмак Голд", які належать фізичній особі з часткою власності 70% (45,06 млн грн),
- підприємство-нерезидент із часткою власності 30% (19,31 млн грн).
Також управителю передадуть комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4600 кв. м, побутові й виробничі приміщення, які розташовані в селі Чумаки Дніпропетровської області.
В управлінні АРМА ці активи перебувають із січня 2023 року.
Заявки приймають до 9 лютого включно.
Нагадаємо:
У січні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.
Повідомлялось, що група "Продукти Єрмоліно" зареєстрована на російське ООО "Інвест Альянс" бізнесмена Іллі Алєксандрова.
Економічна правда