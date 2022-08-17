В Україні арештували майно пов'язаного з РФ виробника напівфабрикатів на 350 мільйонів

Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства з бенефіціаром-громадянином РФ, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, на суму понад 350 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що співробітники БЕБ викрили підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановили, що бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ.

"Слідством встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн наклали арешт.

"Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА", - додали в БЕБ.

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У Бюро економічної безпеки не називають підприємство.

Ймовірно, йдеться про ТМ "Єрмоліно" - про виявлені факти та зв’язки групи "Продукти Єрмоліно" з РФ раніше писали ЗМІ.

На сайті виробника йдеться, що ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні.

Група "Продукти Єрмоліно" зареєстрована на російське ООО "Інвест Альянс" бізнесмена Іллі Алєксандрова.

За даними ЗМІ, свою назву напівфабрикати "Єрмоліно" отримали на честь російського міста Єрмоліно, що у Калужській області РФ.

У цьому місті зареєстровано акціонерне товариство "Інвест Альянс"- за даними YouControl, засновником цієї російської компанії є той самий громадяни РФ Ілля Алєксандров.

Зазначається, що в Україні йому належать чотири підприємства, які зареєстровані на території Дніпровської області, і одне - в Києві.

Так, йдеться, про три фірми в селі Чумаки Дніпровського району: ТОВ "Єрмак Голд", ТОВ "Єрмром", ТОВ "Ромєрм". У складі засновників цих підприємств також зазначене швейцарське АТ Ебр Фінанцхолдінг Аг (Евr Fіnаnzноldіng Аg). ТОВ "Дніпро-Вендор" зареєстроване в Дніпрі, а ТОВ "Київ-Торг" - у Києві.

При цьому основні види діяльності зазначених фірм: виробництво м’ясних продуктів, надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

Також повідомляється, що "Інвест Альянс" є великим платником податків до бюджету РФ. За даними порталу Чекка, у 2020 році АО "Інвест Альянс" сплатило до бюджету РФ майже $21 млн.

Економічна правда