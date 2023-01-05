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БЕБ передало АРМА активи виробника напівфабрикатів "Єрмоліно" на 350 мільйонів

Четвер, 5 січня 2023, 15:32 - Анастасія Жарикова

Детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Крім цього, до АРМА передали житлову будівлю площею 2 тис кв.м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. 

У БЕБ зазначили, що це майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб компанії викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Росії. 

Службові особи компанії упродовж 2019-2021 років переказували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок цього компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА. 

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що йдеться про виробника напівфабрикатів "Єрмоліно".

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Нагадуємо:

У серпні суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства з бенефіціаром-громадянином РФ, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, на суму понад 350 млн грн.

БЕБ АРМА
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