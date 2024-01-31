Китай готує нові заходи стимулювання економіки після падіння найбільшого забудовника

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Китай продовжує дії, щоб допомогти відродити сектор нерухомості, який постраждав від безпрецедентної боргової кризи.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський ринок нерухомості завершив минулий рік найгіршим падінням цін на нове житло за майже дев'ять років, що піддає сумніву ширше економічне відновлення.

Аналітики кажуть, що рішення гонконзького суду про ліквідацію будівельного гіганта China Evergrande Group може погіршити перспективи попиту, оскільки покупці житла дотримуються обережного підходу з огляду на невизначеність щодо стану інших приватних девелоперів.

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На фоні цього, два найбільших міста Китаю, Сучжоу і Шанхай, слідом за Гуанчжоу послабили обмеження на купівлю житла.

Також, державний проєкт у сфері нерухомості в Китаї отримав перший кредит сумою в 46 млн дол, на розвиток в рамках так званого механізму "білого списку".

Згідно з "білим списком", міська влада повинна надати перелік проєктів місцевої нерухомості, придатних для фінансової підтримки, і координувати свої дії з місцевими фінансовими установами для задоволення потреб у фінансуванні цих проєктів.

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Нагадаємо:

China Securities Regulatory Commission, яка регулює цінні папери, з 29 січня припинила кредитування акцій з обмеженим доступом.

23 січня повідомляли, що влада Китаю розглядає пакет заходів для стабілізації падаючого фондового ринку після того, як попередні спроби відновити довіру інвесторів не увінчалися успіхом і спонукали прем'єр-міністра Лі Цяна закликати до "силових" кроків.