Всі розділи
Укр / Рус

Держава витратила понад 6,5 мільярдів на розвиток бізнесу в межах програми "єРобота"

Вівторок, 30 січня 2024, 19:41 - Анастасія Дячкіна

У межах програми "єРобота" держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня.

За словами глави уряду, наразі 13,5 тис підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис робочих місць.

Також близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. За словами Шмигаля, це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.

Реклама:

Прем’єр додав, що в державному бюджеті закладено понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

Читайте також: Гранти для ветеранів: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу

Нагадаємо: 

Реклама:

У Мінекономіки повідомили, що бізнес у 2024 році зможе отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. 

робота бізнес підприємці Кабмін
Реклама:
Матеріали за темою
"Армія відновлення": до суспільно корисних робіт залучили понад 83 тисячі українців 29 січня 2024, 19:44
IT-компанія Salesforce приєднується до хвилі звільнень у галузі, скорочуючи 700 працівників 26 січня 2024, 20:06
В Україні кожний третій айтівець боїться втратити роботу – дослідження 24 січня 2024, 19:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті