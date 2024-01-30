Держава витратила понад 6,5 мільярдів на розвиток бізнесу в межах програми "єРобота"

У межах програми "єРобота" держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня.

За словами глави уряду, наразі 13,5 тис підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис робочих місць.

Також близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. За словами Шмигаля, це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.

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Прем’єр додав, що в державному бюджеті закладено понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

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Нагадаємо:

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У Мінекономіки повідомили, що бізнес у 2024 році зможе отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток.