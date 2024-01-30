Кабмін працює над розв'язанням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу - Шмигаль

Уряд працює над ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Серед таких ініціатив прем'єр назвав перезавантаження Бюро економічної безпеки.

"До парламенту подано законопроєкти про перезавантаження БЕБ", - сказав Шмигаль.

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"Працюємо ще над кількома ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна", - додав він.

Прем'єр підкреслив, що перед відповідальними відомствами стоїть завдання врегулювати питання граничного рівня доходів для державних контрактів під час оборонних закупівель.

"Це питання потрібно закрити, щоб бізнес міг працювати, розвиватися та інвестувати в захист нашої держави", - підсумував Шмигаль.

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Нагадуємо:



У червні український бізнес просив президента, як гаранта Конституції, втрутитися у ситуацію з хвилею корупції, рейдерських атак та свавілля чиновників, яка накрила український бізнес.

Стаття 42 Конституції України визначає, що "кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності".

Згодом представники бізнесу створили громадську спілку "Маніфест 42" для протидії корупційного тиску на бізнес з боку силовиків.

22 січня 2024 року рух "Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств через свавілля силовиків.