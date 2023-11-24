Маск обіцяє повернути заголовки до посилань у соцмережі X
Власник соцмережі X, мільярдер Ілон Маск заявив, що на платформі знову будуть відображатись заголовки до посилань, які поширюють користувачі.
Про це він написав у X.
За словами Маска, станеться в межах наступного оновлення. Але власник соцмережі не уточнив термінів та не навів прикладів того, як працюватиме функція.
Нагадаємо:
У жовтні повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) більше не показує заголовки статей, які поширюють на платформі - замість цього X показує лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається. Причини назвали дві - покращення естетики та боротьба з клікбейтом.
Користувачі почали критикувати такі зміни, адже для того, щоб побачити заголовки, доводилось переходити прямо на сайти.
Натомість видавці почали писати заголовки на зображеннях і публікувати посилання окремо або додавати заголовок до зображення згенерованої картки попереднього перегляду.
Нещодавно Маск заохочував користувачів публікувати більше контенту безпосередньо в X, намагаючись підвищити залученість на платформі.
Економічна правда