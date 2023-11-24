Маск обіцяє повернути заголовки до посилань у соцмережі X

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Власник соцмережі X, мільярдер Ілон Маск заявив, що на платформі знову будуть відображатись заголовки до посилань, які поширюють користувачі.

Про це він написав у X.

За словами Маска, станеться в межах наступного оновлення. Але власник соцмережі не уточнив термінів та не навів прикладів того, як працюватиме функція.

Нагадаємо:

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У жовтні повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) більше не показує заголовки статей, які поширюють на платформі - замість цього X показує лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається. Причини назвали дві - покращення естетики та боротьба з клікбейтом.

Користувачі почали критикувати такі зміни, адже для того, щоб побачити заголовки, доводилось переходити прямо на сайти.

Натомість видавці почали писати заголовки на зображеннях і публікувати посилання окремо або додавати заголовок до зображення згенерованої картки попереднього перегляду.

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Нещодавно Маск заохочував користувачів публікувати більше контенту безпосередньо в X, намагаючись підвищити залученість на платформі.

Економічна правда