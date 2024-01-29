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"Армія відновлення": до суспільно корисних робіт залучили понад 83 тисячі українців

Понеділок, 29 січня 2024, 19:44 - Анастасія Дячкіна

Від початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 83,6 тис безробітних. На заробітну плату спрямовано 560 млн грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості. 

Починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 83 602 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 554 направлення).

Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 387 направлень), Полтавська (10 130), Київська (9 991) та Чернігівська (9 188) області.

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

 

"На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже профінансовано 560 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: 

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки. 

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