"Армія відновлення": до суспільно корисних робіт залучили понад 83 тисячі українців
Від початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 83,6 тис безробітних. На заробітну плату спрямовано 560 млн грн.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
Починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 83 602 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 554 направлення).
Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 387 направлень), Полтавська (10 130), Київська (9 991) та Чернігівська (9 188) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.
"На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже профінансовано 560 млн грн", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо:
В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки.