Президент Аргентини зазначив, що не збирається відступати від політики жорсткої економії

Wall Street Journal

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей прагне продовжувати неоліберальну економічну політику, навіть якщо вона викликає значні труднощі.

Про це йдеться в інтерв'ю Президента Аргентини для Wall Street Journal.

У відповідь на питання журналістки, Мілей зазначив що "не має плану Б" для аргентинської економіки, адже будь-які дії, що не будуть мати достатньої рішучості неприйнятні для нової економічної політики.

Хавʼєр Мілей також зазначив, що буде приватизовувати всі державні компанії, які зможе.

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Президент Аргентини не відмовився від ідеї доларизації Аргентини. Він зазначив, що зараз держава накопичує доларові резерви і вже купила 5 млрд дол, наблизивши загальний показник резервів до 8 млрд дол. Після вирішення усіх проблем Центрального банку Аргентини, кроки по доларизації Аргентини будуть більш помітними.

Нагадаємо:

Центральний банк Аргентини дозволить випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції.

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Після девальвації песо на більш ніж 50% у грудні аргентинські споживачі пережили тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.