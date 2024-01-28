Всі розділи
Укр / Рус

У США ведуть суперечки щодо збереження AM-радіо для автомобілів

Неділя, 28 січня 2024, 16:20 - Економічна правда
 
Getty Images

Автовиробники прагнуть вилучити технологію радіотрансляції AM з автомобілів, тоді як окремі групи політиків хочуть закріпити її законодавчо.

Про це йдеться в матеріалі the Wall Street Journal.

Протягом останніх 5 років AM-частоти значно втратили популярність серед американців. Якщо у 2016 році кількість користувачів становила 107 млн, у 2023 році їх кількість зменшилась до 78 млн. 

Законодавці з різних груп кажуть, що більшість автомобільних компаній не мають жодних зобов'язань щодо майбутнього AM-тюнерів в автомобілях, тому вони хочуть законодавчо зобов'язати їх продовжувати випускати автомобілі з безкоштовним AM-радіо. 

Реклама:

Прихильники стверджують, що це важлива частина мережі екстреного зв'язку, також на його частотах працюють резерви екстрених служб.

Автовиробники та технологічні адвокаційні групи заявили законодавцям, що вимога щодо закріплення AM-радіо як обовʼязкову опцію в автомобілях буде "несумісною з принципами вільного ринку".

Окрім цього, автовиробники наголошують, що споживачі мають безліч альтернативних способів звʼязку.

Реклама:

Нагадаємо:

У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. 

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на класичні автомобілі.



авторинок США електромобіль
Реклама:
Матеріали за темою
У "Дії" запрацювало переоформлення авто, але є нюанси. Як це працює 16 січня 2024, 13:30
"Джеймси Бонди" наших часів. В Україні рекордна реєстрація авто з VIP-номерами 14 листопада 2023, 14:45
Якщо всі корупціонери і виїхали, то на нових елітних автівках 9 серпня 2023, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті