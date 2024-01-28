У США ведуть суперечки щодо збереження AM-радіо для автомобілів

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Автовиробники прагнуть вилучити технологію радіотрансляції AM з автомобілів, тоді як окремі групи політиків хочуть закріпити її законодавчо.

Про це йдеться в матеріалі the Wall Street Journal.

Протягом останніх 5 років AM-частоти значно втратили популярність серед американців. Якщо у 2016 році кількість користувачів становила 107 млн, у 2023 році їх кількість зменшилась до 78 млн.

Законодавці з різних груп кажуть, що більшість автомобільних компаній не мають жодних зобов'язань щодо майбутнього AM-тюнерів в автомобілях, тому вони хочуть законодавчо зобов'язати їх продовжувати випускати автомобілі з безкоштовним AM-радіо.

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Прихильники стверджують, що це важлива частина мережі екстреного зв'язку, також на його частотах працюють резерви екстрених служб.

Автовиробники та технологічні адвокаційні групи заявили законодавцям, що вимога щодо закріплення AM-радіо як обовʼязкову опцію в автомобілях буде "несумісною з принципами вільного ринку".

Окрім цього, автовиробники наголошують, що споживачі мають безліч альтернативних способів звʼязку.

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Нагадаємо:

У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на класичні автомобілі.





