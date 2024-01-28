Білий дім планує виділити близько 39 мільярдів доларів на виробництво чіпів в США - WSJ

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США планує виділити мільярдні субсидії компаніям-виробника напівпровідників, для будівництва заводів у країні.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначається, субсидії мають отримати такі гіганти ринку як Intel і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Intel мають проєкти будівництва на 43,5 млрд дол, тоді як TSMC мають проєкт з будівництва двох заводів на 40 млрд дол.

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При цьому, інші високотехнологічні компанії також матимуть право на отримання фінансування. Серед претендентів є: Micron Technology, Texas Instruments, GlobalFoundries, - йдеться у повідомленні WSJ.

Як зазначається, оголошення цих компаній є попередніми , після чого буде проведена комплексна перевірка, а потім укладені остаточні угоди. Кошти будуть виділятися поетапно в міру реалізації проєктів.

Закон про мікросхеми, яким регулюється виділення коштів за субсидіями передбачає 39 млрд дол на виробничі гранти, які покриватимуть до 15% загальної вартості кожного проєкту (до 3 млрд дол на фабрику), а також позики, кредитні гарантії та податкові пільги.

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Нагадаємо:

Очікується, що світовий ринок напівпровідників зросте на 13,1% у 2024 році до рекордних $588,36 млрд після падіння 2023 року, завдяки зростаючому попиту на мікросхеми.

У листопаді 2023 року корпорація Intel відклала заплановані інвестиції у В'єтнам, які могли б майже подвоїти діяльність виробника мікросхем у цій країні.