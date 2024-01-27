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Росія зменшила експорт нафти, як вона обіцяла ОПЕК+

Субота, 27 січня 2024, 18:00 - Економічна правда
 
Getty Images

Росія виконала свої зобов'язання щодо скорочення поставок нафти за кордон

Про це повідомляє Bloomberg.

Москва, в координації з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК+)  та її союзниками, пообіцяла поглибити скорочення експорту нафти до 500 тис барелів на добу в поточному кварталі порівняно з середнім показником у травні-червні. Це включає обмеження щоденного експорту сирої нафти на 300 тис барелів і нафтопродуктів на 200 тис барелів.

Зменшенням експорту нафти ОПЕК прагне підвищити ціни. 

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Нагадаємо:

Видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, зокрема в США, може зрости швидше, ніж світовий попит, що призведе до зниження цін на нафту у 2024 році.

У грудні 2023 року Ангола вийшла з ОПЕК після ініціативи Росії щодо скорочення видобутку нафти

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