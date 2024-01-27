Росія зменшила експорт нафти, як вона обіцяла ОПЕК+
Росія виконала свої зобов'язання щодо скорочення поставок нафти за кордон
Про це повідомляє Bloomberg.
Москва, в координації з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК+) та її союзниками, пообіцяла поглибити скорочення експорту нафти до 500 тис барелів на добу в поточному кварталі порівняно з середнім показником у травні-червні. Це включає обмеження щоденного експорту сирої нафти на 300 тис барелів і нафтопродуктів на 200 тис барелів.
Зменшенням експорту нафти ОПЕК прагне підвищити ціни.
Нагадаємо:
Видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, зокрема в США, може зрости швидше, ніж світовий попит, що призведе до зниження цін на нафту у 2024 році.
У грудні 2023 року Ангола вийшла з ОПЕК після ініціативи Росії щодо скорочення видобутку нафти