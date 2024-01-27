Росія імпортує верстати з Тайваню для ВПК, попри західні санкції

Російська військова промисловість продовжує отримувати сучасні верстати з Тайваню, попри запроваджені санкції.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider та the Reporter.

Росія все ще отримує сучасні верстати для металообробки, що використовується у військовій промисловості з Тайваню, який доєднався до санкцій проти Росії.

Як зазначається, попри пряму заборону на експорт такої продукції, Росія може закуповувати її через треті країни. В Основному паралельний імпорт відбувається через Туреччину, або Китай.

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З березня до вересня 2023 року Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн дол - йдеться в розслідуванні.

Паралельний імпорт приносить надвисокі доходи як посередникам, так і компаніям виробникам.

Наприклад верстат вартістю у посередників у третіх країнах від 60 до 180 тисяч доларів продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки Корпорація "Комета" в Москві вже за 1 млн доларів.

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Нагадаємо:

Китайські військові, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту і університети за останній рік закупили невеликі партії напівпровідників Nvidia A100 та H100, заборонених США до експорту в Китай.

20 січня повідомили, що в Лос-Анджелесі заарештували бізнесмена Іллю Кана, якого звинувачують у передачі напівпровідників підсанкційним компаніям, що повʼязані з російськими спецслужбами та військовими.