Ангола прагне вилучити Росію зі спільного алмазовидобувного бізнесу

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Ангола змушує російську транснаціональну компанію "Alrosa" вийти зі спільного бізнесу "Sociedade de Catoca", якому зокрема належить четверта найбільша алмазна шахта світу.

Про це повідомляє ангольське видання EXPANSÃO.

Як зазначається, минулого тижня представники ангольської влади зустрічались з російськими колегами в Дубаї (ОАЕ), для того, щоб розвʼязати питання виходу російського акціонера "Alrosa" із "Sociedade Mineira de Catoca".

Російській компанії належить 41% акцій спільного проєкту, вона працює в Анголі із 1992 року. Ангольська сторона вимагає, аби росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції. Ангольська влада виключає варіант компенсації.

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Як зазначають, перемовини нині перебувають у стані зародження, тому умови можуть змінитись. Як зазначають у виданні EXPANSÃO, одним з альтернативних варіантів може бути вихід росіян, з обіцянкою повернути їм активи після зняття санкцій, але на фону покращення стосунків Анголи із США, цей варіант не є прийнятним для росіян.

На фоні запровадження санкцій проти російської алмазної галузі, ангольський партнер, компанія "Endiama" відчуває труднощі з реалізацією алмазів та комунікацією із постачальниками, які занепокоєні партнерством із російською підсанкційною "Alrosa".

Нагадаємо:

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3 січня ЄС включив у санкційний список алмазодобувного гіганта РФ "Алроса" і його гендиректора.

8 квітня 2022 року США запровадили санкції проти алмазної "Алроса"