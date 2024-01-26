IT-компанія Salesforce приєднується до хвилі звільнень у галузі, скорочуючи 700 працівників

Американський розробник програмного забезпечення Salesforce Inc. скорочує близько 700 працівників, приєднавшись до інших технологічних компаній, які звільнили працівників на початку 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що скорочення торкнуться близько 1% працівників компанії. Минулого року Salesforce скоротив чисельність персоналу на 10%. Станом на кінець жовтня в компанії, що базується в Сан-Франциско, було майже 71 тис співробітники, згідно з документом про цінні папери.

"Нові скорочення показують, як індустрія технологій продовжує зосереджуватися на скороченні витрат. Інші технологічні компанії, такі як Microsoft , Alphabet і Amazon також повідомили про звільнення цього місяця", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Американська компанія Alphabet Google заявила про скорочення сотні співробітників у кількох командах, також компанію залишать співзасновники Fitbit Джеймс Парк і Ерік Фрідман оскільки технологічний гігант продовжує скорочувати витрати.

Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про плани скоротити 15% свого штату у рамках плану впровадження нової організаційної структури та операційної моделі.

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