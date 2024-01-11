Google скоротить сотні посад у кількох командах компанії

Американська компанія Alphabet Google заявила про скорочення сотні співробітників у кількох командах, також компанію залишать співзасновники Fitbit Джеймс Парк і Ерік Фрідман оскільки технологічний гігант продовжує скорочувати витрати.

Про це повідомляє Reuters.

Google звільнить сотні людей у своєму підрозділі Voice Assistant, кілька сотень посад у апаратній команді, відповідальній за Pixel, Nest і Fitbit та більшість людей у команді доповненої реальності (AR).

Також скорочення стосуватиметься сотень посад у центральній команді інженерів пошукового гіганта.

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У 2021 році Google придбав компанію Fitbit, що займається відстеженням здоров’я та фізичної форми, за 2,1 мільярда доларів, але продовжив випускати нові версії Pixel Watch, продукту, який конкурує з деякими пристроями Fitbit, а також Apple Watch.

"Протягом другої половини 2023 року кілька наших команд внесли зміни, щоб підвищити ефективність і краще працювати, а також узгодити свої ресурси з основними пріоритетами продукту. Деякі команди продовжують вносити такі організаційні зміни, які включають певні ролі усунення в усьому світі", - сказав речник Google.

Прес-секретар не уточнив кількість ролей, на які це впливає. Також невідомо, скільки людей є частиною програмного забезпечення Google Assistant та інших команд.

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Реорганізація деяких команд відбувається в той час, коли такі компанії, як Microsoft і Google, роблять ставку на зростання впровадження технології генеративного штучного інтелекту (AI) після успіху ChatGPT від OpenAI.

У січні минулого року Alphabet оголосила про плани скоротити 12 000 робочих місць, що еквівалентно 6% робочої сили.

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Стримінговий сервіс Twitch скорочує 35% свого штату (близько 500 співробітників) - бізнес сервісу залишається збитковим і через дев'ять років після його купівлі інтернет-гігантом Amazon.