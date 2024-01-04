Xerox скоротить понад 3 тисячі співробітників у рамках реструктуризації

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Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про плани скоротити 15% свого штату у рамках плану впровадження нової організаційної структури та операційної моделі.

Про це пише CNBC.

Станом на 31 грудня 2022 року компанія налічувала близько 20 500 співробітників, згідно з поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США звітністю. Таким чином, скорочення, ймовірно, торкнеться понад 3 тис співробітників.

Xerox заявила, що проведе скорочення в цьому кварталі.

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Після цього оголошення в середу акції Xerox впали більш ніж на 12%.

План реструктуризації компанії передбачає підвищення ефективності глобальних бізнес-послуг і посилення уваги до ІТ та інших цифрових послуг, йдеться у заяві Xerox.

Xerox також повідомила, що переформатувала свою управлінську команду, щоб допомогти впровадити нову модель.

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"Перехід до операційної моделі бізнес-підрозділів є продовженням наших клієнтоорієнтованих, збалансованих пріоритетів діяльності і покликаний прискорити розробку продуктів і послуг, виведення на ринок і підвищення операційної ефективності корпоративних функцій у всіх регіонах, де ми працюємо", - заявив генеральний директор Xerox Стівен Бандровчак.

Нагадаємо:

Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про те, що продає російську дочірню компанію місцевому менеджменту тв виходить із Росії.

Економічна правда