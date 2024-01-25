Путін дав "зелене світло" для придбання вугільних активів Ахметова

Рінат Ахметов THOMAS KOEHLER/PHOTOTHEK VIA GETTY IMAGES

Російська компанія "Лучшее решение" отримала дозвіл від президента РФ Володимира Путіна на придбання 100% акцій колишніх вугільних активів мільярдера Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що до активів, Ахметова які дозволив придбати президент РФ, відносяться акціонерні товариства "Донський антрацит" і "Шахтоуправління "Обухівська"

"В офіційному документі за підписом Путіна йдеться про те, що розпорядження президента дають відповідно до його ж указу від серпня 2022 року про "застосування спеціальних економічних заходів у фінансовій і паливно-енергетичній сферах у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав і міжнародних організацій", – йжеться в повідомленні.

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Видання з посиланням на російський "Коммерсантъ" пише, що Ахметов придбав обидві компанії 2012 року. У травні минулого року, після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, вони нібито за борги перейшли до однієї зі структур Сбербанку.

Крім того, за даними ЄДРЮЛ, 2021 року АТ "Шахтоуправління "Обухівська"" отримало виручку еквівалентну 13 мільярдам рублів і чистий прибуток у розмірі 2 мільярдів.

Додається, що про акціонерне товариство "Лучшее решение" наразі мало відомо. За даними ЗМІ, воно було зареєстровано в Москві 1 листопада 2022 року, гендиректором значиться Максим Алімов, статутний капітал компанії - 4 мільйони рублів.

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Нагадаємо:

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Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус".

Економічна правда.