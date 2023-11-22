Заволодіння аеропортом "Одеса": Кауфману збільшили заставу

Борис Кауфман ФОТО: ODESSA MEDIA

Апеляційна палата ВАКС збільшила зі 155 до 180 млн грн розмір застави, визначений одеському бізнесмену Борису Кауфману у межах справи про незаконне заволодіння аеропорту "Одеса" та привласнення 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це повідомляє пресслужба суду.

26 жовтня ВАКС випустив з-під варти Кауфмана і визначив йому запобіжним заходом 155 млн грн застави з обов'язками. Прокурор САП подав скаргу на це рішення.

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу, скасувавши ухвалу слідчого судді ВАКС та постановивши нову ухвалу, якою до Кауфмана застосовується запобіжний захід у виді застави в розмірі 180 млн грн, з покладенням процесуальних обов’язків.

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"Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - пояснили в суді.

Нагадаємо:

29 серпня правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

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Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитку.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману, який є одним з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

У 2011 році ЕП писала про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом. Тоді сесія міської ради проголосувала за створення нового підприємства - ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", контрольна частка якого належала приватній структурі "Одеса ейрпорт девелопмент".

Як писала ЕП, за цієюк компанією стоять одеські підприємці Олександр Борухович (Грановський) і Борис Кауфман.

Читайте детальніше: Як Костусєв позбувся одеського аеропорту

Економічна правда