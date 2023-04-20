Конфіскований PINbank Гінера можуть передати Укрпошті

Держава розглядає можливість передати акції конфіскованого PINbank державній Укрпошті.

Про це очільник Національного агентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Mind.ua.

Він розповів, що так як в Україні буде конфісковано багато об’єктів, слід напрацювати напрямки їх використання. Для цього 31 березня було створено експертну групу при Міжвідомчій робочій групі з питань санаційної політики, яка рекомендуватиме уряду напрямки використання конфіскованого майна.

"Наприклад, акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал "Укрпошти" – минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", – зазначив Новіков.

Над купівлею банку Укрпошта задумувалася давно. Зокрема, вже під час повномасштабної війни РФ проти України, Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання "Альпарі Банку". Роком раніше "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі "Альпарі банк" за 260 млн грн. Останній крок залишається за рішенням Нацбанку.

В Укрпошті пояснюють, що завдяки "поштовому банку" доступ до банківських послуг отримають 12 млн громадян з віддалених сіл, у результаті чого зросте частка безготівкових розрахунків, а за чотири роки держбюджет зекономить близько 10 млрд грн.

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