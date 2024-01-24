Рух "Маніфест 42" скасував акцію протесту, але чекає від влади наступних кроків назустріч бізнесу

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" скасував попереджувальну акцію, заплановану на 1 лютого 2024 року на знак протесту проти "свавілля тилових силовиків щодо бізнесу".

Про це йдеться у заяві обʼєднання від 24 січня.

Рішення було прийнято після зустрічі представників влади з бізнесом, а також рішення РНБО.

У заяві зазначається, що на рішення бізнесу вплинула позиція президента України, який зафіксував політичну позицію щодо проблеми сумнівних з точки зору закону й суспільної моралі "маски-шоу" на українських підприємствах з боку тилових силовиків.

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Після цього були здійснені кроки юридичного характеру, внаслідок яких підприємець Ігор Мазепа вийшов із СІЗО, йдеться у заяві.

Водночас підприємці відзначили суттєві ризики, які можуть вплинути на ефективність напрацьованих рішень.

У цьому зв'язку "Маніфест 42" очікує від влади:

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Залучення представників Бізнес Асоціацій до аудиту вжитих правоохоронними органами обмежувальних заходів щодо субʼєктів господарювання у кримінальних провадженнях та визначення їхньої доцільності. Якщо тилові силовики перевірятимуть самі себе, результат занадто передбачуваний, зазначили представники бізнесу;

Обовʼязкове фінальне узгодження з представниками провідних Бізнес Асоціацій всіх текстів законопроєктів, які вноситимуться урядом на розгляд Верховної Ради згідно з рішенням РНБО від 23 січня 2024 року;

Притягнення до відповідальності посадових осіб, які зловживаючи владою та вільним трактуванням законодавства, наносять шкоду роботі підприємств України, а також національній безпеці держави та її міжнародній репутації.

Нагадуємо:

18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали інвестбанкіра Ігоря Мазепу на українсько-польському кордоні за звинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а зараз розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park.

22 січня громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків".

23 січня президент Володимир Зеленський оголосив про рішення РНБО, яке передбачає мораторій на "маски-шоу", створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для "обмеження тиску на легальний бізнес".

24 січня бізнес-спільнота та генеральний прокурор України Андрій Костін домовилися кожні три місяці проводити зустрічі під координацією офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем і пропозицій.