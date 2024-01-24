Генпрокурор пообіцяв зустрічі з бізнесом раз на три місяці для обговорення проблем

Бізнес-спільнота та генеральний прокурор України Андрій Костін домовилися кожні три місяці проводити зустрічі під координацією офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем і пропозицій.

Про це заявив генпрокурор на пресбрифінгу за результатами зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями 24 січня.

"Це було б дуже гарним сигналом, який прибрав би багато сірих зон, які існують, наприклад, у законодавстві, що регулює земельні питання, повноваження правоохоронних органів для того, щоб прибрати правову невизначеність", - сказав Костін.

За його словами, протягом наступних трьох місяців якраз буде проведено аналіз поточної ситуації. Це необхідно для ухвалення рішень щодо деяких проваджень, аудиту та ревізії наявних інструментів, щоб у співпраці з усіма зацікавленими сторонами підготувати законодавство, яке спростить роботу для всіх.

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"Якраз рішення РНБО передбачає три місяці для того, щоб провести певний аналіз кримінальних проваджень і внести відповідні проєкти законів і, мабуть, навіть ухвалити їх", - зазначив Костін.

Костін також уточнив, що зараз департаменти вивчають рішення РНБО і готують деякі рекомендації.

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23 січня РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, БЕБ та СБУ провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх застосування, як і актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах.

Також рекомендовано утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність.

Крім того, рекомендовано невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, які зазіхають на функціонування економіки держави, та за результатами аудиту напрацювати ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

Офісу Генпрокурора спільно з Мінцифри та Мін'юстом також доручили забезпечити розробку аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних діяльності правоохоронних органів і модуля подачі онлайн скарг від підприємців.