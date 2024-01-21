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Російські пропагандистські ЗМІ зробили підрахунки, згідно з якими західні компанії можуть втратити 288 мільярдів доларів як відповідь на конфіскацію російських активів.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-новости".

Як відомо з джерел видання Reuters, лідери "Великої сімки" погодяться виступити з більш рішучою заявою про наміри, коли вони зустрінуться наприкінці лютого, приблизно до другої річниці вторгнення Москви в Україну.

"РИА-новости" наводить дані, які, за їх словами, показують, що прямі інвестиції Європейського Союзу, країн G7, Австралії та Швейцарії в російську економіку на кінець 2022 року склали 288 млрд дол.

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Як повідомляють в пропагандистському ЗМІ, країни ЄС володіють 223,3 млрд дол активів, з яких 98,3 млрд офіційно належать Кіпру, 50,1 млрд - Нідерландам і 17,3 млрд - Німеччині.

До п'ятірки найбільших європейських інвесторів у російську економіку також увійшли Франція з активами та інвестиціями на суму 16,6 млрд дол та Італія з 12,9 млрд дол.

Серед країн "Великої сімки" одним із найбільших інвесторів названо Велику Британію, посилаючись на дані на кінець 2021 року, згідно з якими британські активи в Росії коштують близько 18,9 млрд доларів.

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За даними агентства, на кінець 2022 року Сполучені Штати мали російські активи на суму 9,6 млрд дол, Японія - 4,6 млрд дол, а Канада - 2,9 млрд дол.

Швейцарія та Норвегія, які, за даними РИА, зазвичай підписуються під антиросійськими заходами, на кінець 2022 року мали 28,5 млрд дол і 139 млн дол відповідно, тоді як дані показують, що в Австралії на кінець минулого року було інвестовано 683 млн дол.

При цьому у виданні Reuters зазначили, що не можуть перевірити інформацію "РИА".

Нагадаємо:

Раніше повідомляли, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та потребуватиме часу.

Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.